​В Нижневартовске на табличке у аллеи памяти репрессированным нарисовали советскую символику

В Нижневартовске вандалы испортили табличку у аллеи памяти репрессированным. На ней появилась надпись «СССР», звезда и герб Советского Союза.
О происшествии в своем аккаунте в инстаграм сообщил председатель думы Нижневартовска Максим Клец: «Хулиганская выходка, которая затронула сердца вартовчан! — написал Клец. — Мы расцениваем это как акт вандализма над моралью и историей, как знак неуважение к тем людям, которые принимали участие в обустройстве аллеи, которые вложили в это часть своей души». Народный избранник также призвал вартовчан, несмотря на разные взгляды на жизнь, политические убеждения, и разность мировоззрения, бережно относиться к памяти предков.
А воры, типа Максима Клеца – в почете. И им надпись «СССР» глаз режет.