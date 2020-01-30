​В Нижневартовске история со стрельбой на улице привела к отставке начальника городского УМВД. Его может сменить сургутянин

И.о. начальника УМВД Нижневартовска Олег Сураев ушел в отставку, сообщает телеканал «Мегаполис» со ссылкой на свои источники. Сураев занимал должность своего руководителя Фаниса Хаматова, тот находится в командировке. Нижневартовское управление внутренних дел может занять замначальника УМВД Сургута Юрий Сероштан – он, к слову, в 2019 году временно руководил и сургутской полицией, пока его не сменил Руслан Кондрашов.

Официального подтверждения этой информации пока нет – пресс-служба окружного УМВД лишь отмечает, что в нижневартовской полиции идет масштабная проверка, поводом которой стал инцидент со стрельбой на улице 26 января. Тогда стражи порядка столицы Самотлора никак не отреагировали на происходящее, что привело к возмущению общественности и главы города Василия Тихонова, который требовал у полиции разобраться в этом ЧП.

Более того, Нижневартовск еще отметился в большом сообщества «Омбудсмен полиции» «ВКонтакте», где местные стражи порядка жаловались на низкие зарплаты и отсутствие премий, и просили главных силовиков страны проверить руководителей местного УМВД.

Напомним, что Эльмар Хидиров, предположительно открывший стрельбу на улицах Нижневартовска 26 января, объявлен в федеральный розыск.