​Мужчина, открывший стрельбу в Нижневартовске, объявлен в федеральный розыск

УМВД России по Нижневартовску разыскивает Хидирова Эльмара Шахкеримовича – предположительного участника конфликта, произошедшего во дворе дома Омска, 38 и кафе «Чайхона».

«Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», – отмечают сотрудники ведомства.

Предположительно он может передвигаться на следующих автомобилях:

Лада 2114 г/н С491ХВ 55 регион, чёрного цвета;

Лада Приора г/н Н104УС 197 регион, белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться в ОСО УР УМВД России по г. Нижневартовску по адресу: 60 лет Октября 28, каб.103, тел. 89048822323, 493473, 493111. Также всю имеющуюся информацию можно сообщить в Дежурную часть УМВД России по ХМАО – Югре по телефонам: (3467) 398-215, 398-216.