​Нижневартовск вошел в топ городов России, где двухкомнатную квартиру можно быстрее всего окупить сдачей в аренду

Нижневартовск занял 13 место в общероссийском рейтинге по возможности окупить двухкомнатную квартиру, сдавая ее в аренду. Такие расчеты опубликовал domofond.ru. Так, в столице Самотлора средняя «двушка» стоит, по мнению экспертов, 3,25 млн рублей, а сдавать ее реально за 22 тысячи в месяц, следовательно, окупится она за всего 12 лет и четыре месяца.

Других городов Югры в этом рейтинге почему-то не оказалось, но есть столица области – Тюмень, которую поместили на 55 место – там квартира стоит 3,7 млн, сдают ее за 19 тысяч, и ждать возврата инвестиций придется 16 лет и три месяца.

Чемпионом по этому показателю стал Череповец (Вологодская область) с показателями 1,8 млн – 20 тысяч – 7 лет 8 месяцев. На пьедестале почета еще Грозный и Астрахань. А вот аутсайдер рейтинга – Киров. Там квартиры стоимостью 1,9 млн сдают всего за 6,5 тысяч рублей и окупается эта история аж 24 года и три месяца.