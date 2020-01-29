В Нижневартовске в одном из жилых дворов прорвало трубу

Сегодня утром в Нижневартовске на улице Интернациональная, 25, прорвало трубу водоснабжения, сообщает паблик «Официальный Нижневартовск».

Звонок о прорыве водопровода поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу города в 4:34, после чего на место происшествия прибыла аварийная бригада Горводоканала для устранения последствий аварии.

Отметим, что на данный момент сразу пять домов находятся без воды, к ним направлены водовозки.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовска причиной аварии назвали коррозию металла существующей трубы.