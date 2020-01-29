СК назвал возможную причину падения мужчины под поезд в Нижневартовске

Возможной причиной падения мужчины под колеса поезда в Нижневартовске стала потеря равновесия в момент его нахождения рядом с движущимся составом. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным пострадавший, проводив на поезд родственника, быстрым шагом направился с железнодорожной платформы, по пути оступился и попал ногами под колесные пары движущегося поезда. В результате чего, пострадавшему причинены телесные повреждения. Мужчина бригадой скорой помощи доставлен в больницу города Нижневартовска», — заявили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все причины произошедшего.

Напомним, что вчера на ж/д вокзале Нижневартовска мужчине отрезало ноги поездом.