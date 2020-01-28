​На ж/д вокзале Нижневартовска мужчине отрезало ноги поездом // ВИДЕО 18+

На железнодорожном вокзале Нижневартовска произошел жуткий инцидент: мужчине перебило ноги двинувшимся поездом. Как рассказывает паблик «Сейчас | Нижневартовск», это произошло сегодня, 28 января, утром, во время отправления поезда по направлению «Нижневартовск – Адлер». По одной из версий, которые озвучены в СМИ, 55-летний мужчина поскользнулся и упал под тронувшийся поезд. По другой – он пытался пролезть под составом в момент, когда тот тронулся. Как сообщает NV86.ru, пострадавший потерял много крови, его доставили в больницу и ампутировали обе ступни, при этом его состояние остается тяжелым, медики борются за его жизнь.

Видео vk.com/justnow_nv

К сожалению, подобные инциденты – не редкость в России. За последние несколько месяцев аналогичные истории произошли в Москве, Перми, Краснодаре и в Амурской области.