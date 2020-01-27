Полиция рассказала подробности стрельбы из «автомата» в Нижневартовске

Вартовчанин, который открыл огонь из автомата в ночь с субботы на воскресенье, стрелял из ненастоящего оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиция:



«По предварительным данным оружие, попавшее на записи камер видеонаблюдения, – охолощенный автомат. В результате стрельбы пострадавших нет».

Злоумышленник установлен, им оказался 31-летний житель Нижневартовска. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сейчас полицейские ищут подозреваемого, чтобы задержать его.

Напомним, в Нижневартовске неизвестный стрелял из автомата на улице Омская, 38.

