​В Нижневартовске мужчина открыл огонь из автомата

Минувшей ночью в Нижневартовске на видеокамеры дома по ул. Омска 38 попал мужчина с оружием, предположительно похожим на автомат. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях местных сообществ. Также имеются кадры, где видно, как мужчина производил выстрелы.

В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что действительно минувшей ночью поступал вызов от соседей, которые сообщили о массовой драке. Однако, когда наряд полиции приехал на место инцидента никакой драки обнаружено не было, как и свидетелей, которые могли бы подтвердить соответствующую информацию.

Позже, утром, в распоряжение УМВД Югры попали видеозаписи, подтверждающие факт драки и выстрелы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.