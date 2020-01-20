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​Станция скорой помощи Нижневартовска на грани кризиса: с 1 февраля водителям должны сильно урезать зарплату

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

На прошлой неделе по окружным СМИ разлетелось видео, на котором якобы запечатлена забастовка водителей машин скорой помощи Нижневартовска. Причиной их недовольства по информации телеканала «N1» стали неблагоприятные условия труда.

«С февраля должен быть новый работодатель — [компания] «АК-47», сегодня были на собеседовании, нам сказали, что по договору [будут платить] 120 рублей в час, по ИП — 180», — говорит закадровый голос на видео.

Информацию о забастовке оперативно опровергли в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры. Сбор водителей и их недовольство назвали просто «коллективным обсуждением новых условий оплаты труда», которые вступят в силу с 1 февраля с приходом новой компании (с ней заключен договор на оказание транспортных услуг).

«Встреча коллектива водителей, находящихся на рабочей смене, не носит протестных действий, забастовки или случаев невыхода автомобилей скорой медицинской помощи. Угрозы остановки станции скорой медицинской помощи нет. Вся необходимая медицинская помощь будет, как и требуется, оказываться жителям города, – свою ответственность в этом понимают все участники», — комментирует представитель департамента здравоохранения Югры Милена Торушева.

Задача департамента в данном случае ясна: успокоить жителей и убедить их в том, что повального увольнения водителей Скорых не случится. И хорошо, если так.

Однако сами работники больниц к происходящему относятся с большой настороженностью.

«Тревога моя связанна с аналогичной ситуацией в больницах города несколько лет назад, когда посокращали всех санитарок и урезали з/п медсестрам, а нагрузку увеличили. Сейчас я не работаю медсестрой, но те события мне пришлось наблюдать. Сейчас нехватка фельдшеров и водителей скорой — это прямо ужас какой-то. Стрессовая и физическая нагрузка сотрудников Скорой помощи огромная. Оплату труда снизили аж на 11 тысяч, а у людей дети, ипотека, кредиты», — рассказала СИА-ПРЕСС жительница Нижневартовска Елена.

В департамент здравоохранения в ответ на вопросы вартовчанки говорят, что размер заработной платы водителей будет не ниже того, что выплачивается сейчас: «При высокой загруженности оплата труда составит 45 тысяч рублей, при низкой загруженности — 34 тысячи рублей. Форму нагрузки выбирает каждый водитель индивидуально».

СИА-ПРЕСС обратился напрямую в департамент здравоохранения, чтобы узнать, почему их данные разнятся с цифрами, которые указывают сами работники Скорой, и что значит «высокая загруженность» для водителя, задача которого — быстро, и что важно — безопасно — доставить врачей к больному и больного — к врачам. Однако в департаменте отказались комментировать ситуацию без официального запроса.

В компании «АК-47» трубку никто не поднял.

А и.о. заместителя главврача БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» Марат Гельманов в разговоре с СИА-ПРЕСС отметил, что как таковой проблемы с водителями и фельдшерами не было. Никаких волнений не наблюдается, как и сокращения штата:

— Вы не испытываете недостатка в сотрудниках?

— Скорая работает как обычно — в штатном режиме.

— Это понятно, по-другому у вас и не получится. Но вы не ответили: нет ли недостатка в водителях и фельдшерах?

— Раз мы работаем, значит, все хорошо.

Интерпретировать ответ можно по-разному. Но в любом случае медицинское учреждение вряд ли может в своих ответах перечить курирующему департаменту.

Сами вартовчане связывают кризис в медицинских учреждениях города в том числе и с отставкой заместителя мэра по социальной и молодежной политике Надежды Волчаниной (на фото). Информация о том, что она покидает свой пост, появилась 16 января. По совпадению — тогда же, когда вышла новость о «забастовке» водителей.

На данный момент ситуация (при отсутствии адекватных комментариев) выглядит следующим образом: Нижневартовск ощущает не критическую, но все-таки нехватку водителей машин скорой помощи. На фоне этого происходит смена компании, оказывающей транспортные услуги. Людям сообщают об урезании зарплаты до 120 рублей в час при условии работы по договору. Департамент здравоохранения отвечает, что это не так, и люди будут получать деньги как обычно.

Вот эта неточность во взаимодействии власти и бизнеса как раз и напрягает. Да, чиновники обещают, что зарплата у водителей не упадет. Но есть ли дело до этих обещаний компании «АК-47», которая уже установила «тариф» на уровне 120-180 рублей? Простые таксисты столько получают за 20-минутню поездку, а водители Скорых, у которых ответственности и нервотрепки куда больше — за час.

Все прояснится 1 февраля, когда новая фирма начнет свою работу. А пока стоит напомнить всем участникам процесса, что заигрывание с системой здравоохранения и игнорирование проблем людей, которые в поте лица работают на местах — это всегда плохая идея.


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Сегодня в 13:48, просмотров: 338, комментариев: 0


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