В Нижневартовске будут лечить психические расстройства просмотром кино

В Нижневартовской психоневрологической больнице будут лечить психические расстройства кинотерапией. В отделении открылся кинозал, который будут посещать пациенты для реабилитации и диагностики психологического состояния. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Югры.

«С одной стороны данный метод является очень мощным, а с другой – очень деликатным и тактичным инструментом в руках специалиста. Занятия мы проводим в уютном кинозале, в котором продумано все до мелочей, начиная от цветовой гаммы и до высококлассного, современного оборудования, что позволяет нашим пациентам чувствовать себя комфортно», – рассказала заведующая психиатрическим отделением Екатерина Колодченко.

Помимо просмотра фильмов, в Нижневартовской психоневрологической больнице для реабилитации пациентов в арт-терапии уже практикуются занятия по рисованию, лепке и актерскому мастерству.