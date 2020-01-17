В Нижневартовске в спортивной школе произошел пожар

Сегодня утром в Нижневартовске в спортивной школе на улице Индустриальная произошел пожар из-за короткого замыкания в электрощите, сообщает МЧС Югры.

Спустя три минуты на месте происшествия работали семь человек личного состава и две единицы спецтехники подразделения МЧС.

«На момент прибытия было обнаружено короткое замыкание с последующим горением в электрическом щитке. Площадь горения составила около одного квадратного метра. Самостоятельно эвакуировались семь человек персонала и семь детей. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Напомним, что вчера в сургутской многоэтажке также произошел пожар из-за возгорания в электрощите.