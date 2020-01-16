Под Нижневартовском похитили банкомат с шестью миллионами рублей внутри

В одном из банков Мегиона в декабре 2019 года злоумышленники украли банкомат со всеми деньгами внутри - это почти шесть с половиной миллионов рублей.

Как сообщает управление МВД Югры, похитители вынесли устройство ночью, предварительно взломав замок на дверях. По следам преступления полицейские установили личности подозреваемых, их автомобили, а также места временного проживания.

На одно из дач Нижневартовска силовики задержали и арестовали 27-летнего гражданина Молдовы, у него изъята часть украденных денег.

Подозреваемый рассказал о преступной схеме. Как выяснилось, группа злоумышленников подготовилась к преступлению заранее: они купили поддержанную машину, новые телефоны, снял квартиру в Нижневартовске.

Сейчас полицейские устанавливают, причастен ли арестованный к похожим кражам банкоматов в других регионах России, а также устанавливают личности его напарников.

Подозреваемым грозят сроки до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.