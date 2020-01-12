В Нижневартовске полицейские изъяли больше тонны алкоголя

В Нижневартовске сотрудники полиции в ходе проверок изъяли из незаконного оборота свыше 1000 литров алкогольной продукции, которая продавалась в торговых павильонах, сообщает УМВД Югры.

Отметим, что поводом для проверки послужили сообщения от горожан, которые жаловались на то, что в небольших торговых павильонах в обход действующего законодательства продают спиртное.

Против четырех индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела по факту нарушения правил продажи спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.