В Нижневартовске подростки терроризируют петардами жителей многоквартирного дома

В Нижневартовске жители многоквартирного дома жалуются на подростков, бросающих под машины, а также под ноги людей петарды. Об этом сообщает городской паблик «ЧП [В] Нижневартовске».

«Данные дети сегодня целый день крутятся вокруг дома и взрывают бомбочки рядом с машинами, людьми и подъездами. Наш дом еще находиться на подключение с газом, и никто не знает, что может произойти из-за действий этих самых детей», — пишет жительница города Димитрия Снежная.

Она также рассказала, что с подростками уже проводилась беседа, в которой их настоятельно просили убрать петарды подальше или уйти гулять в другие места.

«К сожалению, нас не услышали, они в наглую начали взрывать бомбочки прямо под окнами, не боясь, что за ними внимательно наблюдают жители дома. Они без страха кинули одну из бомбочек в своего друга, который спокойно сидел на лавочке и из-за страха взрыва убежал в сторону подъезда как через секунду раздался оглушительный хлопок, после чего мальчики удрали», — добавила Димитрия.

В комментариях под постом несколько людей заявили, что в том, что дети балуются петардами, нет ничего плохо, ведь это часть детства.

Напомним, что петарды – это взрывные пиротехническое изделия небольшой мощности, которые запрещены для продажи лицам до 15 лет. Неправильное использование пиротехники может привести к тяжелым последствиям.