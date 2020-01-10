16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,2632   EUR  68,0450  

Житель Нижневартовска может сесть в тюрьму ради шести банок кофе

Житель Нижневартовска может лишиться свободы и сесть в колонию из-за кражи кофе.

Как сообщает пресс-служба управления МВД Югры, мужчина 1985 года рождения подозревается в краже шести банок кофе из магазина на улице Победы. Так как сумма ущерба составила более двух с половиной тысяч рублей, правонарушение попадает под статью уголовного кодекса РФ "Кража".

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет колонии, штраф или исправительные работы.

Напомним, в Нягани мужчина украл шторы у пенсионерки и попал под уголовную статью, а в Сургуте мужчина украл женский пуховик, за который его могут посадить на четыре года.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:29, просмотров: 817, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

США – Иран: хронология январского конфликта

США – Иран: хронология январского конфликта
Ракетные удары, убитые генералы, упавший самолет и истерия вокруг ядерной войны
Илья Низовских Сегодня в 17:45
532 0
​Город без лица

​Город без лица
Сургут всегда является лучшим, рекордсменом, первым. И в смысле серости, безликости и кашеобразности он тоже не уступает другим городам. И в этом мы лучшие
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 14:51
908 2
Не ремонт, а фарс!

Не ремонт, а фарс!

После проведенных работ в ряде случаев блистают лишь первые-вторые этажи, выше коммунальщики уже не поднимаются.
Инна Бирук, сургутская общественница Сегодня в 12:31
5259 2
​ЧП года в Сургуте. Убитый полицейский и гибель под колесами спецтехники

​ЧП года в Сургуте. Убитый полицейский и гибель под колесами спецтехники
Минувший год запомнился сургутянам резонансными происшествиями
Анастасия Якупова 07 января в 10:15
7806 2
Siapress.ru года. Массовая драка, корь и спасение от маньяка

Siapress.ru года. Массовая драка, корь и спасение от маньяка
Cамые волнующие и обсуждаемые материалы портала в 2019 году
Константин Шперлинг 07 января в 10:02
5961 1
​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву

​Происшествие года. Мужчина пытался угнать самолет, летевший из Сургута в Москву
Анастасия Якупова 06 января в 12:24
8504 1
Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

Какие даты отмечали в Сургуте в 2019 году

Редакция СИА-ПРЕСС 06 января в 10:00
1784 1
​Кладбищенские заборы

​Кладбищенские заборы
Возможно, Варламову наши «поросячьи» заборчики даже понравились как единая структурированная часть города. Надо было сломать. Теперь на их месте депрессивные темно-зеленые заборы
Альберт Исмагилов, сургутянин 05 января в 14:54
2247 1
Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году

Потери года: Кто из известных людей ушел из жизни в 2019 году
Редакция СИА-ПРЕСС 05 января в 12:57
3748 0
Чем занималась дума Сургута в 2019 году

Чем занималась дума Сургута в 2019 году
Илья Низовских 05 января в 09:00
1555 2
Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию

Предлагаю наградить бурными аплодисментами искреннего восторга находчивых людей, придумавших брать с посетителей ИКЦ «Старый Сургут» плату за вход на территорию
Юрий Нуреев 05 января в 03:19
3276 16
​Мем-года. Женская истерика и кот весь год смешили россиян

​Мем-года. Женская истерика и кот весь год смешили россиян
Анастасия Якупова 04 января в 16:31
2119 0
Слух года: Сургутнефтегаз переезжает?

Слух года: Сургутнефтегаз переезжает?
Самой обсуждаемой сплетней стало изменение адреса главного офиса СНГ
Анастасия Якупова 04 января в 11:19
15786 10
​Миллиарды, рекорды и дольщики — как Вадим Шувалов подвел итоги 2019 года для Сургута

​Миллиарды, рекорды и дольщики — как Вадим Шувалов подвел итоги 2019 года для Сургута
Редакция СИА-ПРЕСС 04 января в 09:36
1348 0
​12 главных кадровых перестановок в Сургуте и Югре за уходящий 2019 год

​12 главных кадровых перестановок в Сургуте и Югре за уходящий 2019 год
Топ-менеджеры менялись во власти, бизнесе и образовании
Дмитрий Щеглов 03 января в 09:39
5240 2
​Гороскоп на 2020 год. Не только в мышеловке

​Гороскоп на 2020 год. Не только в мышеловке
Кому грядущий год принесет удачу и легкие деньги, а кому прищемит хвост
Редакция СИА-ПРЕСС 02 января в 13:09
2166 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика