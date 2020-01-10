Житель Нижневартовска может сесть в тюрьму ради шести банок кофе

Житель Нижневартовска может лишиться свободы и сесть в колонию из-за кражи кофе.

Как сообщает пресс-служба управления МВД Югры, мужчина 1985 года рождения подозревается в краже шести банок кофе из магазина на улице Победы. Так как сумма ущерба составила более двух с половиной тысяч рублей, правонарушение попадает под статью уголовного кодекса РФ "Кража".

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет колонии, штраф или исправительные работы.

Напомним, в Нягани мужчина украл шторы у пенсионерки и попал под уголовную статью, а в Сургуте мужчина украл женский пуховик, за который его могут посадить на четыре года.