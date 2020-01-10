В Сургуте и Нижневартовске ожидается самая высокая рождаемость в России

В 2020 году в Сургуте и Нижневартовске ожидается самый высокий уровень рождаемости в стране. Об этом сообщает финансовый университет при Правительстве России, опираясь на собственные исследования городов с населением более 250 тысяч человек.

Ожидается, что до 11 процентов всех молодых пар в возрасте от 19 до 39 лет обзаведутся детьми в следующих городах: Сургут, Нижневартовск, Набережные Челны, Махачкала, Балашиха, Владикавказ, Чита, Волжский, Стерлитамак и Ставрополь. Самая низкая рождаемость предполагается в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, Томске, Якутске, Севастополе, Туле, Мурманске, Перми.

Специалисты составили репродуктивный прогноз, исходя из темпов строительства детсадов, поликлиник, школ, а также материального благополучия населения.

В финансовом университете при правительстве считают, что увеличить рождаемость можно, если власти создадут условия, когда родители предпочтут воспитание детей трудовой деятельности. Для этого нужно, как минимум, резко увеличить детские пособия. В целом, планы россиян на детей не изменились по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее жители Сургута и Нижневартовска матерятся чаще всех в России. Также Сургут занял второе место в списке лучших городов России.