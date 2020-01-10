В Нижневартовске из-за непогоды экстренно сел самолет, летевший на Ямал

Сегодня утром, 10 января, пассажирский рейс Москва - Новый Уренгой экстренно приземлился в Нижневартовске из-за сильного порывистого ветра со снегом. Об этом сообщает новостное агенство Ямала n24.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» приземлился без происшествий, все пассажиры находятся в воздушной гавани Нижневартовска и ждут отправки своего рейса, когда позволят метеоусловия.

Погодные условия на Ямале резко ухудшились. Синоптики предупреждают о метели и ветре до 22 метров в секунду.