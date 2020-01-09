В Нижневартовске неизвестные устроили пожар в жилом доме

Сегодня ночью в Нижневартовске в жилом доме по адресу Дружбы Народов произошло возгорание, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в пресс-службе МЧС Югры.

«В 02:29 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме. В ликвидации очага возгорания участвовали десять человек личного состава МЧС Югры, а также две единицы техники. Причиной пожара стало возгорание мусора на лестничной клетке между 7-ым и 8-м этажом. Пострадавших нет», — рассказали СИА-ПРЕСС в окружном ведомстве.

Напомним, что сегодня утром, 9 января, в городе Покачи эвакуировали школу после срабатывания пожарной сигнализации