​Полиция Нижневартовска поймала местную воровку, укравшую дорогую шубу

Сотрудники полиции из Нижневартовска задержали женщину, подозреваемую в воровстве.

Накануне новогодних праздников местная жительница познакомилась с женщиной на улице, после чего они разговорились. Далее от заявительницы последовало предложение незнакомке встретить новый год вместе.

«Вскоре гостья собралась домой, а после ее ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу шубы стоимостью 180.000 рублей. Потерпевшая сообщила приметы незнакомки оперативным сотрудникам полиции», – отмечают в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Буквально через несколько часов сотрудники полиции установили личность подозреваемой – ей оказалась ранее судимая вартовчанка в возрасте 40 лет.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.