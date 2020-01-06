В центре Нижневартовска внедорожник сбил лошадь

В Нижневартовске на улице Менделеева произошло нетривиальное ДТП. Недалеко от кафе «Созвездие» автомобиль Jeep Rubicon сбил лошадь, оказавшуюся на проезжей части. В результате инцидента животное погибло, автомобиль получил серьезные повреждения.

В паблике «Инцидент|Нижневартовск» между пользователями развернулась дискуссия о том, кто виновен в ДТП. Одни пользователи считают, что ответственость лежит на водителе внедорожника, другие винят хозяина лошади, выпустившего животное на дорогу без присмотра.

Отметим, что в 2018 году в Нижневартовске уже происходила подобная история – автомобиль сбил лошадь на городской улице. В итоге владелец машины отсудил 665 тысяч рублей компенсации у конно-спортивного клуба «Фаворит», чья лошадь спровоцировала ДТП.