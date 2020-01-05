​Полицейские Нижневартовска во время новогодних каникул раскрыли старую кражу

Нижневартовская полиция закрыла одно из своих старых дел во время нынешних новогодних каникул. Все началось в сентябре, когда в УМВД поступил сигнал от одной из нефтекомпаний о том, что у них с кустового месторождения украли 40 метров кабеля на 75 тысяч рублей. Тогда завели уголовное дело, но больших подвижек по нему не было.

Теперь же предполагаемый вор попался: им оказался неработающий 38-летний мужчина, который отсидел за кражи, мошенничество и угон, в последний раз он вышел на свободу в апреле 2019 года. Правда, на этот раз арестовывать его не стали, ограничились подпиской о невыезде.