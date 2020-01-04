В родовых угодьях под Нижневартовском пьяный мужчина застрелил соседа

На территории родовых угодий в селе Варъеган в Нижневартовском районе пьяный 58-летний сельчанин выстрелил из охотничьего ружья в 53-летнего соседа. От ранения мужчина скончался на месте. Об этом сообщает следственное управление Югры.

Полицейские задержали предполагаемого убийцу, но он пока не заключен под стражу - этот вопрос только рассматривается. Силовые структуры проводят следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления. На основе проверки будет решен вопрос о том, какое обвинение предъявить стрелку.

Напомним, с начала нового года под Нижневартовском мужчина размозжил другу голову кувалдой, а неподалеку от Нягини младший брат зарезал старшего.