Под Нижневартовском мужчина размозжил другу голову кувалдой

В поселке городского типа Излучинский в Нижневартовском районе 37-летний житель Самары убил кувалдой своего приятеля, с которым праздновал Новый год.

Как сообщает следственное управление Югры, знакомые вместе пили алкоголь. В состоянии опьянения они поссорились. Подозреваемый двумя ударами кувалды разбил 31-летнему приятелю голову, отчего тот погиб на месте.

Полицейские арестовали самарца, следователи проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства убийства.

Напомним, это не единственное убийство в первый день Нового года. Неподалеку от Нягани младший брат убил старшего: он избил его до полусмерти и добил ножом.