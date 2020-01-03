В Югре мужчина взял кредит в несуществующем банке и потерял 300 тысяч рублей

Житель деревни Зайцева речка в Нижневартовской области лишился 300 тысяч рублей, пытаясь оформить кредит в несуществующем банке.

Как сообщает управление МВД Югры, мужчина хотел взять кредит, чтобы погасить свои старые кредитные обязательства. Для этого он оставлял заявки на сайтах интернет-банков. Вскоре с ним связался сотрудник банка и предложил выгодные условия кредита, но мужчине предстояло заплатить взнос в 300 тысяч рублей. Не чувствуя подвоха, югорчанин перевел деньги, после чего банк бесследно исчез.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Ведется следствие.

Полиция напоминает гражданам: соблюдайте бдительность и обращайтесь за помощью в правоохранительные органы сразу после пропажи средств.