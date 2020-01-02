В Нижневартовске вандалы разгромили снежный городок

Накануне в Нижневартовске неизвестные разгромили снежный городок, находящийся в одном из жилых дворов города. Об этом сообщает паблик «ЧП [В] Нижневартовске».

Как отмечают авторы видео, на детской площадке располагались различные скульптуры из снега: пьедестал, снежная фигура гусеницы, а также снежные шары. Однако после разрушений целой осталась лишь горка.

В комментариях под записью люди поддержали авторов скульптур, а также предложили в следующем году ограждать забором снежные городки, раз некоторые люди не могут спокойно себя вести и ценить чужой труд.

Напомним, что на прошлой неделе глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что сургутские ледовые городки будут находиться под охраной.