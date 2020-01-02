В Нижневартовске в новогоднюю ночь сгорела квартира, спасено восемь человек

В Нижневартовске в новогоднюю ночь загорелась жилая квартира в многоэтажке на улице Чапаева. Информация об этом появилась на сайте МЧС Югры.

Пожарными спасены восемь человек, еще четверо были эвакуированы.

«В 00:29 1 января поступило сообщение о возгорание в квартире жилого дома. В 00:35 прибыли пожарно-спасательные расчеты. В течении 15 минут пожар был ликвидирован», — заявили в МЧС по Югре.

Напомним, что в Сургуте в новогоднюю ночь горели многоквартирник и дачный дом. Также, за аналогичный период времени были зафиксированы пожары и в Нефтеюганске.