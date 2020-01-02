В Нижневартовске полицейские задержали двух жителей с наркотиками

В Нижневартовске представители правопорядка задержали двух жителей города с наркотиками, сообщает УМВД Югры.

«Установлено, что 38-летний житель г. Мегиона прибыл в Нижневартовск по личным делам и в это время пытался распространить наркотические вещества, однако был задержан полицейскими. В кармане у него нашли пакетик с наркотическим средством. Второй гражданин 1988 года рождения был задержан со свертком во время поиска «закладки»», — заявили в окружном ведомстве.

Отметим, что против двоих югорчан возбуждены уголовные дела по ст.228 УК РФ.