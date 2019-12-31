В Нижневартовске трое мужчин украли со склада более 150 аккумуляторов

В Нижневартовске трое мужчин украли со склада 155 аккумуляторных батарей на 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба управления МВД, чтобы добыть батареи, злоумышленники разобрали стену. Хоть аккумуляторы и б/у, но ущерб причинен значительный, поэтому полиция возбудила уголовное дело. Мужчинам может грозить штраф, исправительные работы или тюрьма.

Напомним, в Нягани полиция ищет вора, который угнал у пенсионерки три велосипеда. Еще в Нягани мужчина рискует лишиться свободы за похищение штор. А в Нефтеюганске пенсионерка украла мясо и стала фигуранткой уголовного дела.