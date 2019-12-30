В Нижневартовске откроются пять детсадов в следующем году

В следующем году в Нижневартовске откроются пять новых детских садов. К лету заработают ясли на улице Салманова, 3. Также в течение года появятся четыре мини-детсада на 35 мест каждый, их устроят на первых этажах жилых домов в 31А и 32 микрорайонах.

Как сообщает департамент общественных коммуникаций Нижневартовска, сейчас ясли строятся в рамках государственной программы «Сотрудничество», заключенной между Югрой, Ямалом и Тюменью. К апрелю подрядчик закончит работы, и в мае власти города выкупят здание у инвестора.

Отметим, мини-детсады будут «Билдинг-садами», то есть их обустроят в жилых многоквартирных домах. Проект таких учреждений реализуется в Нижневартовске с 2015 года.