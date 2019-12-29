В Нижневартовске наказали чиновника, который дважды не успел открыть сквер в центре города

В Нижневартовске лишили премии директора департамента строительства Виктора Ситникова - чиновник дважды сорвал сроки открытия Сквера Строителей в центе города. Об этом сообщает городской портал nv86.ru.

Изначально планировалось, сквер откроется для вартовчан 11 августа, на профессиональный праздник строителей. Однако подвел подрядчик. Администрация сменила его на организацию «Версо-Монолит», а затем сдвигала сроки сдачи объекта каждый месяц. Чиновники обещали открыть сквер к концу октября, ноября и декабря, но объект до сих пор не завершен, а работы продолжаются.

Напомним, это не единственная проблемная стройка в столице Самотлора. Горожане выступают против строительства бизнес-центра на набережной в Нижневартовске.