В Нижневартовском районе женщина за рулем «Тойоты» насмерть разбилась о «Камаз»

В Нижневартовском районе погибла 44-летняя женщина за рулем «Тойоты» – она врезалась в «Камаз». В аварии водитель получила тяжелые травмы и скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 22 километре трассы между Лангепасом и Покачи, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспеции.

Помимо этой аварии, в Югре за минувшие сутки зарегистрированы еще три ДТП, в которых пострадали четыре человека, включая одного несовершеннолетнего.

Напомним, из-за участившихся ДТП на дорогах Югры теперь работают медики, а из-за сильных морозов дорожные службы греют машины и замерзших водителей.