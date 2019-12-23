В Нижневартовске в результате серьезной аварии перевернулась иномарка

Сегодня в Нижневартовске на перекрестке улиц Омская и Дружбы Народов произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения одна из машин перевернулась, пробив ограждения. Информация об этом появилась в паблике «Сейчас | Нижневартовск».

По информации сообщества, водителя перевернувшегося автомобиля госпитализировали с травмами разной тяжести.

Отметим, что на место происшествия были вызваны экстренные службы города.

Напомним, что накануне в Югре произошло ДТП, в котором пострадало семь человек, включая двухмесячного ребенка.