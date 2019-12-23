В Нижневартовске мужчина, страдающий шизофренией, сообщил о минировании газопровода

В Нижневартовске мужчина, страдающей шизофренией, заявил о том, что он заминировал городской газопровод. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали источники в правоохранительных органах.

«В ночь с 21 на 22 декабря 54-летний гражданин позвонил в экстренную службу и сообщил о минировании. Он уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас он находится на принудительном лечении и состоит у психиатра», — рассказал собеседник агентства.

Отметим, что личность звонившего была установлена сразу, а уголовное дело не возбуждено в связи с его медицинским диагнозом.