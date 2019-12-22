​Биатлонистка из Нижневартовска взяла серебро на международных соревнованиях

Спортсменка из Нижневартовска Анастасия Поршнева заняла второе место на третьем этапе Кубка IBU по биатлону 2019\2020, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».
Биатлонистка принимала участие в одиночной смешанной эстафете, в качестве партнера с ней выступил Александр Поварницын из Ижевска.
Соревнования прошли в австрийском Обертиллиахе.
На первой строчке списка победителей закрепились представители Германии, третье место взяли спортсмены из Норвегии.
Справка:
Одиночная смешанная эстафета (также сингл-микст, до 2016 года — супермикст) — это командное соревнование в биатлоне, появившееся в 2015 году. Команда состоит из двух спортсменов — мужчины и женщины — которые передают друг другу эстафету на протяжении в общей сложности восьми огневых рубежей.