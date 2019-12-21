​В Нижневартовске депутаты заставили своими автомобилями зеленую зону

В Нижневартовске депутаты всех созывов сегодня, 21 ноября, приехали на 25-ое празднование юбилея городской думы. Народные избранники припарковали свои внедорожники под запрещающими знаками и на зеленой зоне.

Видео, снятое возмущенным горожанином, опубликовал паблик "Эхо ХМАО". "Представители всех шести созывов паркуются в зеленой зоне под запрешающими знаками, кстати, нарушая законы, придуманные самими же... Для кого они их придумывают? Видимо, для нас с вами", - пишет автор видео.

В комменатриях жители поддержали возмутившегося вартовчанина, отметив, что через дорогу, в 30 метрах, имеется большая парковка и есть пешеходный переход.