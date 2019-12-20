В Нижневартовске открылся мемориал в честь известнейшего пожарного города

В Нижневартовске открылся мемориал в честь заслуженного ветерана пожарной охраны Алексея Мякишева, скончавшегося в октябре 2019 года. Он известен горожанам как один из основателей «Клуба добровольных пожарных города Нижневартовска», которым он руководил восемь лет.

По его инициативе проводились ежегодные соревнования дружин пожарных-добровольцев, также Алексей Мякишев стал инициатором открытия Музея пожарной охраны, где и открылся памятный мемориал после его смерти.

Как сообщает МЧС Югры, Алексей Мякишев всю жизнь посвятил пожарной охране: образование получил в свердловском пожарно-техническом училище, а в Югре работает с 1974 года. В должности начальника 42-ой пожарной части в Нижневартовске он работал с 1993 года.