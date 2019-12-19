У дома в Нижневартовске образовалась свалка из-за нечищеного снега

В Нижневартовске придомовая территория деревянного жилого строения превратилась в свалку. А все из-за того, что проезд к дому был невозможен, из-за груды снега, которую никто не чистил. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент | Нижневартовск».

«На улице Чапаева в районе старых домов игнорируют вывозку мусора. Двор похож на свалку и привлекает бродячих собак. Мы поднимали уже вопрос о том, что в некоторых микрорайонах есть проблема с вывозкой мусора, но ответа с чем связано это - так и не получили», — пишут жители города.

Отметим, что на жалобы граждан ответили представители АО «Югра-Экология», которые и рассказали, почему мусор в этом дворе не вывозился столь долгое время.

«На этом участке были затруднения с вывозом из-за нечищеного снега. Сегодня наш оператор по транспортировке ТКО все вывез», — заявил регоператор.