В Нижневартовске загорелся гаражный комплекс

Накануне в Нижневартовске на улице Менделеева загорелся гаражный комплекс. Информация об этом появилась на сайте МЧС Югры.

«В 09:15 поступило сообщение о возгорании. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались шесть единиц техники и 35 человек личного состава», — заявили в ведомстве.

Отметим, что сейчас специалистами устанавливаются все возможные причины возгорания.

Напомним, что за прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения Югры ликвидировали 46 пожаров, а объектами возгораний в большинстве случаев стали транспортные средства, жилые дома, квартиры и дачи.