​Жителя Нижневартовска приговорили к девяти годам заключения за распространение наркотиков

В Нижневартовске к девяти годам лишения свободы приговорили горожанина, который занимался распространением наркотиков посредством «закладок».
«Судом установлено, что подсудимый, сговорившись с неустановленным лицом, получил для перепродажи наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 50 грамм», – сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.
Часть наркотиков вартовчанин успел реализовать, остальное хранил у себя для продажи. Позже сотрудники полиции смогли поймать злоумышленника.
Отбывать срок преступник будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей