Прокуратура начала проверку в связи с отказом двигателя у самолета, летевшего в Нижневартовск

Уфимская транспортная прокуратура начала проверку в связи с отказом третьего двигателя у самолета авиакомпании «Красавиа», выполнявшего рейс «Уфа-Нижневартовск». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«По предварительным данным причиной возврата авиалайнера в пункт вылета явился отказ третьего двигателя судна. По решению командира воздушного судна после выработки топлива лайнер в 1 час 20 минут по местному времени произвел посадку в штатном режиме в аэропорту вылета. По итогам поверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер прокурорского реагирования», — написано в сообщении.

Напомним, что 10 декабря 2019 года у самолета, летевшего в Нижневартовск, во время полета отказал двигатель. В этот момент на борту лайнера было 70 взрослых пассажиров и трое несовершеннолетних, а также 8 членов экипажа.