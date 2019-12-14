​В Югре ищут пропавшую жительницу Нижневартовска

В Югре разыскивается пропавшая вартовчанка Красовская Мирослава Валерьевна, 1987 г.р. 3 декабря женщина ушла из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, дом 41, и по настоящее время ее местонахождение не известно.

На вид пропавшей 32-35 лет, рост около 163 см, плотного телосложения, волосы темные, короткая стрижка.

Была одета в кожаную куртку ниже пояса с капюшоном на меху, вязаную шапку белого цвета, светло-синие джинсы, на ногах коричневые замшевые полуботинки.

Любую информацию просьба сообщать по телефонам: 102, 89222550103 и 89003865688.