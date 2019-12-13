Нижневартовск чуть не лишился машин скорой помощи

Нижневартовская городская станция скорой помощи чуть не лишилась водителей карет из-за задолженностей по зарплате. Сегодня, 13 декабря, они планировали остаться в гараже, пока им не заплатят, однако до забастовки проблема не доросла – им все-таки заплатили. Как сообщает городской инфопортал «Точка. Нижневартовск», водители не получали зарплату с сентября.

Главный врач городской станции скорой медпомощи Максим Смирнов подтвердил СИА-ПРЕСС, что все долги погашены на 100 процентов.

Отметим, долг перед водителями накопился не по вине станции скорой медпомощи.

Дело в том, что все водители «скорых» работают по гражданско-правовому договору, и зарплаты им выплачивает не станция, а коммерческое предприятие «Феникс-Менеджмент», входящее в состав ООО «УК «Нацмедхолдинг».

