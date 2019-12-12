В Нижневартовске после жалоб горожан убрали свисающие глыбы снега над людным проходом

В Нижневартовске после жалоб жителей города коммунальные службы очистили крышу дома по адресу Мира, 54а, от опасно свисающей глыбы снега. Об этом стало известно в городском паблике «Инцидент | Нижневартовск».

Сегодня рано утром в сообществе появилось сообщение горожанки Кристины Лыновой о том, что на крыше дворовой арки, через которую проходят люди, нависает снег.

«Обойти этот участок никак нельзя. Под этой нависающей глыбой снега каждый день идут школьники в 12 школу, а также родители с детьми в детский сад № 83. Другой дороги нет. Звонила в управляющую компанию, где мне сказали, что это здание обслуживают не они, а администрация города», — пишет жительница Нижневартовска.

Спустя несколько часов городские власти заявили, что кровля данного дома очищена от снега .