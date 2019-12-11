У самолета, летевшего в Нижневартовск, во время полета отказал двигатель

У авиалайнера, совершающего рейс «Уфа-Нижневартовск», во время полета отказал один из двигателей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, пассажирский самолет Як-42 авиакомпании «Красавиа», вылетевший 10 декабря вечером из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.

СИА-ПРЕСС попытался связаться с представителями Уфимского международного аэропорта имени Мустая Карима для уточнения подробностей, но на звонки редакции никто не ответил.

Отметим, что пассажиры рейса (за исключением 11 человек) были отправлены в Нижневартовск резервным самолётом.