О «бомбе» в школе Нижневартовска сообщил 11-летний ребенок

В Нижневартовске сотрудники правоохранительных органов установили личность сообщившего о минировании городской школы №11, им оказался ребенок 2008 года рождения. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в УМВД Нижневартовска.

«Звонившим оказался ученик этой школы. Он в присутствии своих друзей решил пошутить и позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу. Ребенок будет поставлена на учет в полицию. Раньше в поле зрения органов правопорядка не попадал», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в ведомстве.

Напомним, что вчера в Нижневартовске после сообщений о возможной бомбе эвакуировали школу.