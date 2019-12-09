В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе

В Нижневартовске эвакуирована МБОУ СОШ № 11 из-за сообщений о минировании. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в администрации города.

«Был совершен звонок, в котором говорилось о заложенной бомбе. Эвакуация образовательного учреждения уже закончена. Подозрительный предмет не был обнаружен. Сотрудники правоохранительных органов все еще находятся на объекте», — рассказали СИА-ПРЕСС в УМВД Нижневартовска.

В ведомстве также подчеркнули, что личность звонившего на данный момент не установлена.

Отметим, что за последние сутки аналогичные массовые эвакуации прошли в образовательных учреждениях Хабаровска, Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. «Заминированы» оказались школы и вузы.