​Мошенники украли 600 тысяч рублей у жительницы Нижневартовска

В Нижневартовске местная жительница попалась на уловку мошенников и собственноручно перевела им 600 тысяч рублей, сообщает «УМВД» Югры.

Женщина рассказала полиции, что ей позвонил человек, представившийся сотрудникам банка. Он заявил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит в размере 500 тысяч рублей и поинтересовался, подтверждает ли она заявку. Пострадавшая в свою очередь заявила, что не оформляла никакого кредита.

В ответ ей предложили аннулировать кредит. После чего мошенник направил женщину в ближайший банк, где под его контролем вартовчанка произвела восстановительный процесс и перечислила имеющиеся в наличии денежные средства на «безопасный счет».

В результате проведенной операции женщина лишилась 600 тысяч рублей.