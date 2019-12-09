​Два спортсмена из Нижневартовска завоевали золото и серебро на соревнованиях по боксу

Два спортсмена из Нижневартовска Дмитрий Захаров и Магомед Мамаев завоевали золото и серебро на соревнованиях по боксу. Первый стал победителем в весовой категории до 69 кг, второй получил серебряную медаль в весе до 60 килограмм, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Соревнования проходили с 1 по 8 декабря в Санкт-Петербурге.

В составе югорской сборной выступали Тюлемешев Хункерхан (Лангепас), Мамаев Магомед (Нижневартовск), Тюлемешев Эдигей (Лангепас), Чепижко Владислав (Нижневартовск), Захаров Дмитрий (Нижневартовск) и Устинов Никита (Ханты-Мансийск).