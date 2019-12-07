​В Нижневартовске владельца службы отлова обвиняют в живодерстве - топит щенков и травит собак

Югорские зоозащитники обвиняют владельца службы отлова бездомных животных обвияют в живодерстве.

По словам бывшего работника службы и по данным зооволонтеров, директор отлова топит щенков в воде, травит собак ядом и выкидыает их трупы в лес, либо сжигает.

Отловленнных животных кормят протухшей едой, в которой кишат опарыши.

Свои обвинения неравнодушные горожане подкрепляют видеозаписями, на которых видно еще живых новорожденных щенков в воде, кастрюли с личинками и наполовину обглоданные трупы собак в лесу.

Зоозащитники написали заявление в полицию, ведется расследование.