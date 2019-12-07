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​В Нижневартовске владельца службы отлова обвиняют в живодерстве - топит щенков и травит собак

Югорские зоозащитники обвиняют владельца службы отлова бездомных животных обвияют в живодерстве.

По словам бывшего работника службы и по данным зооволонтеров, директор отлова топит щенков в воде, травит собак ядом и выкидыает их трупы в лес, либо сжигает.

Отловленнных животных кормят протухшей едой, в которой кишат опарыши.

Свои обвинения неравнодушные горожане подкрепляют видеозаписями, на которых видно еще живых новорожденных щенков в воде, кастрюли с личинками и наполовину обглоданные трупы собак в лесу.

Зоозащитники написали заявление в полицию, ведется расследование.


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07 декабря в 14:34, просмотров: 3110, комментариев: 2


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
07 декабря в 17:14
На нары дрянь
Швондер
не нравится
07 декабря в 19:22
Ну сожрут блоховозы очередного псдюка- сразу взгляды поменяют

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